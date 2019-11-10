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Станет ли матч против "Ислочи" золотым для брестского "Динамо"?

Матч, который может стать золотым. Главный претендент на победу в чемпионате Беларуси по футболу - брестское “Динамо” - сегодня в 28-м туре в Минске сыграет против "Ислочи". Для исторического чемпионства надо обыграть "волков". Впрочем, те тоже не достигли всех своих целей и настроены будут отменно. Да и победа в Борисове над БАТЭ в минувшем туре наверняка придаст уверенности хозяевам. Что получится в итоге? Прямая трансляция на "Беларусь 5" в 15:30.

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