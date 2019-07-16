Станислав Драгун и Егор Филипенко не примут участие в ответном матче БАТЭ против "Пяста"

Борисовский БАТЭ уже прибыл в Гливице на ответный матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов. Дома неделю назад борисовчане разошлись с клубом "Пяст" миром - 1:1 - и теперь вынуждены забивать. В выездной игре команде не помогут лидеры хавбек Станислав Драгун и защитник Егор Филипенко.Старт матча "Пяст" - БАТЭ завтра в 21:00. Прямая трансляция на "Беларусь 5".