Форвард "Юности" Станислав Лопачук дисквалифицирован на пять матчей

Герой первого матча финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею Станислав Лопачук дисквалифицирован на пять матчей. Такое решение по форварду "Юности" вынесли на заседании судейского комитета федерации. Отметим, Лопачук оформил дубль в ворота "Немана", в том числе забросил победную шайбу в овертайме - 4:3. Официальная причина дисквалификации - оскорбление судей. Станислав толкнул арбитра на 16-й минуте встречи. Сегодня клубы проведут вторую игру на "Чижовка-Арене". В 19:20 прямая трансляция.