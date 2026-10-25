Старший тренер белорусских конькобежцев рассказал о готовности спортсменов к Кубку мира

Чемпионат Беларуси по конькобежному спорту завершится 25 октября командными спринтерскими гонками, а также забегами на самых длинных дистанциях в 5 и 10 км у женщин и мужчин соответственно. Более 70 сильнейших атлетов за четыре дня в совокупности оспорят 16 комплектов наград.

По итогам данных соревнований будет сформирована сборная, которая поедет на Кубок мира.

Международный союз конькобежцев допустил белорусов к стартам под своей эгидой в нейтральном статусе.

О готовности к возвращению на планетарную арену в эксклюзивном интервью "Первому информационному" порассуждал старший тренер нацкоманды Виталий Роговцев.

"Мы готовы, потому что наши и российские соревнования, наши успехи не так воспринимаются, как первые два года. И к ним, возможно, все привыкли, и возникла определенная недооценка. Мы сами хотим на Кубок мира и не боимся туда ехать, - заявил он. - Мы готовы принять этот бой после четырех лет отсутствия. Нашему виду спорта нужен импульс. Хоть в юниорах будем болеть за Полину Сивец, которая имеет высокий рейтинг, хоть у молодежи у нас хорошая команда, хоть на взрослом Кубке мира - мы хотим дать эту эмоцию всей команде. Будем делать все, чтобы у нас это получилось".

Старт соревнований в 11:00. Вход для зрителей на трибуны конькобежного овала "Минск-Арены" свободный.