Интригующий старт 29-го чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге сегодня продолжится тремя матчами в Слуцке, Минске и Жодино. "Динамо" из столицы примет мозырскую "Славию" - прямой эфир на "Беларусь 5" в 13:50. Но самое увлекательное противостояние состоится в городе автозаводцев. "Торпедо-БелАЗ" сыграет с брестским "Динамо", которое всерьез нацеливается на золотые медали национального чемпионата. Эфир этого поединка на "Беларусь 5" в 15:00. "Слуцк" примет минский "Энергетик-БГУ".