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Старт чемпионата Европы по легкой атлетике среди юниоров принимает Таллин
Сегодня сборная Беларуси имеет шанс пополнить медальную копилку на чемпионате Европы по легкой атлетике среди юниоров. Крупный старт принимает Таллин. В вечерней сессии в финале в метании диска за награды будет бороться Алина Никитенко, а Дмитрий Савин побежит три тысячи метров с препятствиями. В 16:15 прямая трансляция начнется на "Беларусь 5". Вчера серебро в толкании ядра завоевал Илья Мисовский.
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