Из-за непогоды старт пятого этапа Кубка мира по биатлону отложен

Старт пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге не состоится завтра, 16 января. Мужской спринт организаторы были вынуждены отменить из-за непогоды. Когда состоится гонка, объявят позднее. Кроме того, не пройдет сегодня и церемония открытия этапа.