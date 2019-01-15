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Из-за непогоды старт пятого этапа Кубка мира по биатлону отложен

Старт пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге не состоится завтра, 16 января. Мужской спринт организаторы были вынуждены отменить из-за непогоды. Когда состоится гонка, объявят позднее. Кроме того, не пройдет сегодня и церемония открытия этапа.

Обратите внимание, произошли измененияв программе передач телеканала "Беларусь 5".

К слову, ранее мощные снегопады в Австрии и на юге Германии привели к отмене ряда этапов Кубка мира по другим видам спорта.


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