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Стартовал чемпионат Беларуси по футболу - прямая трансляция на "Беларусь 5"
Столичным дерби на стадионе по улице Маяковского стартовал чемпионат Беларуси по футболу! "Минск" в первом туре принимает бронзового призера прошлого розыгрыша - "Динамо". Именно коллектив Артема Челядинского специалисты называют фаворитом противостояния, с чем пока не согласны "горожане". После первого тайма счет не открыт. Поэтому интрига - кто станет автором первого гола в новом розыгрыше - еще жива. Прямая трансляция поединка в эти минуты продолжается на телеканале "Беларусь 5".
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