Стартовал этап Кубка мира по конькобежному спорту

На столичном овале стартовал первый в сезоне этап Кубка мира по конькобежному спорту. В женском командном спринте белоруски заняли предпоследнее 6-е место. Наше мужское трио финишировало на 10-м месте. Всего здесь принимало участие 14 команд. Победу в обеих дисциплинах праздновали спортсмены из Нидерландов. В эти минуты проходят забеги на дистанции 3 тысячи метров среди женщин, где Беларусь представляет Марина Зуева. Прямая трансляция соревнований идет на "Беларусь 5".



