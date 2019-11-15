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Стартовал этап Кубка мира по конькобежному спорту

На столичном овале стартовал первый в сезоне этап Кубка мира по конькобежному спорту. В женском командном спринте белоруски заняли предпоследнее 6-е место. Наше мужское трио финишировало на 10-м месте. Всего здесь принимало участие 14 команд. Победу в обеих дисциплинах праздновали спортсмены из Нидерландов. В эти минуты проходят забеги на дистанции 3 тысячи метров среди женщин, где Беларусь представляет Марина Зуева. Прямая трансляция соревнований идет на "Беларусь 5".

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