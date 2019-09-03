Стартовал финал соревнований "Кожаный мяч"

Хорошая платформа в большое будущее. Сегодня стартовал финал республиканских соревнований среди детей и подростков по футболу "Кожаный мяч" на призы Президентского спортивного клуба. Более 500 участников со всей страны на протяжении четырех дней будут состязаться в игре номер один на стадионе по улице Маяковского. Примечательно, что выступят на турнире и 8 женских команд. Ребята побывали на открытой тренировке национальной сборной Беларуси, которая готовится к встречам с Уэльсом и Эстонией. Ведущие игроки страны подготовили футбольные подарки.



Интересно, что масштабный футбольный турнир начался для ребят и девчат с хоккея. Участники "Кожаного мяча" накануне побывали на "Минск-Арене", где прошел первый в новом сезоне матч "Динамо-Минск" в КХЛ.