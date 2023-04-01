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Стартовал финал соревнований по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба
Старт финала Республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба превзошел все ожидания. Тем более здесь схлестнулись коллективы, которые себя показали крепкими командами и в гладком чемпионате, и уже на стадии нокаут-раунда. В решающую битву, победитель которой станет известен по итогам двух игр, пробились команды Минской области и Президента Беларуси. Традиционно антураж под стать борьбе создавали зрители, которые густо заполнили трибуны арены, и для всех была подготовлена объемная развлекательная программа.
Детали игры и ее структура обратили на себя внимание взыскательного зрителя. С первого вбрасывания ощущалась хоккейная мысль в конструкции атак. Несмотря на серьезное сопротивление, счет долго держался сухим. Во втором периоде Минская область открыла счет. Дружина главы государства отыгралась после того, как капитан Олег Антоненко выиграл вбрасывание, 1:1. Он же и выведет свою команду под занавес второго периода вперед. Далее шайбы влетали только в ворота Минской области. Передачами Александра Лукашенко и Михаила Грабовского воспользовался Артем Каркоцкий. Счет стал 4:1.
Следом дубль оформил нападающий Андрей Костицын, и цифры уже не изменятся - 6:1. Второй матч между этими командами пройдет 8 апреля. Традиционно после встречи зрители получили и свою порцию внимания, когда в рамках этой красивой церемонии получили памятные призы.
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