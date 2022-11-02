Стартовал финальный этап "Золотой ракетки"

Удастся ли столичной СДЮШОР "Смена" сохранить титул победителя "Золотой ракетки" - командного турнира по теннису среди мальчиков и девочек до 12 лет? Ответ на этот вопрос узнаем совсем скоро. Финальный этап четвертого по счету розыгрыша стартовал. Отборочные состязания прошли в четыре этапа. В них приняло участие рекордное число команд - 16. Матчи "Золотой ракетки" принимали корты крупнейших теннисных центров Беларуси. Это позволило ребятам из разных городов познакомиться с лучшими базами. До финала дошли 4 команды - все из Минска. Они сыграют по круговой системе.