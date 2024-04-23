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Стартовал открытый Кубок столицы по боксу Minsk Open
Открытый Кубок столицы по боксу Minsk Open памяти заслуженного тренера Владимира Ботвинника поможет тренерскому штабу определиться с составом команды на чемпионат Старого континента среди юниоров.
Ребята и девчата прежде уже показали свое мастерство на первенстве республики. Но сейчас атлеты будут получать международный опыт, который должен помочь им на европейском форуме в конце июня в Боснии и Герцеговине. Турнир, который стартовал 23 апреля на велодроме комплекса "Минск-Арена", собрал участников из пяти стран. В списках гостей представители России, Казахстана, Азербайджана и Кыргызстана. Возраст спортсменов составляет 15-16 лет. Итого за 4 соревновательных дня на ринг выдут 102 боксера и 12 боксан.
В этом году мы, наконец-то, исполнили давнюю мечту всех боксеров, и турнир памяти Ботвинника включен в официальный календарь Президентского спортивного клуба. Когда-то мы хотели стать в один ряд с такими соревнованиями, как "Снежный снайпер", "Золотая шайба". Нам это удалось благодаря 10 годам организации проведения этого турнира.
Традиционно Белорусской федерации бокса с организацией Minsk Open помогает Президентский спортивный клуб.
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