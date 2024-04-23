Стартовал открытый Кубок столицы по боксу Minsk Open

В этом году мы, наконец-то, исполнили давнюю мечту всех боксеров, и турнир памяти Ботвинника включен в официальный календарь Президентского спортивного клуба. Когда-то мы хотели стать в один ряд с такими соревнованиями, как "Снежный снайпер", "Золотая шайба". Нам это удалось благодаря 10 годам организации проведения этого турнира.

Денис Сабалевский, исполнительный директор Белорусской федерации бокса