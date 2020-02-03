Стартовал третий этап волейбольного турнира "Мяч над сеткой"

7 команд девчонок 12 лет из Минска, Кобрина, Мозыря, Гродно, Воложина, Молодечно и Борисова, начали борьбу в третьем по счету этапе детских соревнований по волейболу "Мяч над сеткой". На базе столичной школы номер 204 юные спортсменки сыграют по круговой системе. Практически все девчонки уже сегодня ставят амбициозные цели на будущее.



4 этап в этой возрастной группе пройдет в Минске в первых числах марта. Лучший квартет команд по набранным очкам в апреле выступит в "Финале четырех", где и будут разыграны медали. Турнир "Мяч над сеткой" проходит при поддержке Президентского спортивного клуба и объединяет любителей волейбола в 4 возрастных группах.



