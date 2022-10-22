Стартовал XIX Международный турнир по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач

Белорусы с особым чувством относятся к художественной гимнастике: медальные традиции у нас здесь сильны. Например, на Олимпиаде в Токио Алина Горносько завоевала бронзовую награду в индивидуальном многоборье.

Станислав Липский погрузился в непростой для себя вид спорта.

Минский Дворец художественной гимнастики в этот уик-энд погрузился в атмосферу соревнований с приставкой супер-. А как иначе, ведь в столице проходит уже 19-й турнир на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач.

Безусловно, художественная гимнастика завораживает, но далеко не каждый из нас понимает, что стоит за этой с виду легкостью.

Праздник красоты и грации в столичном Дворце гимнастики

Всего полторы минуты длится выступление спортсменки на ковре, в групповых упражнениях две с половиной, однако непосредственно подготовка к этому по сути мгновению в тренировочном зале занимает порядка двух часов.

Любовь Черкашина - бронзовый призер Олимпиады в Лондоне - сегодня именитый тренер. Перед выходом своей воспитанницы еще раз просматривает каждое движение гимнастки и, разумеется, дает напутственное слово подопечной.

Я, наверное, как тренер больше подбадриваю и вселяю уверенность, что обязательно все получится. Но также немаловажно быть подготовленным к соревнованиям. Любовь Черкашина, бронзовый призер Олимпийских игр по художественной гимнастике

Турнир на призы Марины Лобач проходит в новом формате

В этом году турнир на призы Марины Лобач проходит в новом формате. Все участницы были разделены на 17 команд под цветочными названиями (например, "Васильки", "Пионы" или "Маргаритки"). Победители определятся по сумме результатов трех спортсменок разных возрастов. Такой формат однозначно пришелся по душе участницам соревнований.

Команды мы называли различными цветами. Дети - цветы нашей жизни, и поэтому очень хочется, чтобы по-весеннему, по-теплому в этом зале состоялся такой замечательный праздник. Конечно, мне хочется поблагодарить всех организаторов, кто смог воплотить нашу идею в эту красоту, которая происходит сейчас на этой площадке. Марина Лобач, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике

Мне очень понравился турнир, очень красивый зал, все очень красиво оборудовано, приятная атмосфера. Полина Шейман, участница турнира (Минск)

Сама Марина Лобач во главе судейского комитета. А как иначе, ведь этому виду спорта олимпийская чемпионка посвятила всю жизнь.

Прикоснуться к одному из самых красивых видов спорта лично еще есть шанс у каждого желающего: финалы стартуют в воскресенье, 23 октября, в 12:00, награждение и церемония закрытия намечены на 17:50. Вход на трибуны Дворца художественной гимнастики свободный.