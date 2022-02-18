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Стартовала 1/16 финала футбольной Лиги Европы
Матч с громкой афишей в 1/16 финала футбольной Лиги Европы завершается миром. "Барселона" на "Камп Ноу" ушла от поражения в противостоянии с "Наполи". За итальянцев в первой половине ударом в девятку отметился Петр Зелиньский, а во втором тайме каталонцы наконец смогли свое преимущество реализовать. Жуан Жезус сыграл рукой в штрафной площади, а Ферран Торрес был точен с пенальти - 1:1.
Германия
В параллельном матче в Дортмунде грянула сенсация. Местная "Боруссия" уступила "Рейнджерсу". В концовке первого тайма, на 38-й минуте, шотландцы реализовали пенальти, а еще через три удвоили перевес. На старте второй половины вели 3:0. Итог же 4:2 в пользу гостей.
Молдова
"Шериф" известного белорусским болельщикам специалиста Юрия Вернидуба, пошумевший и в Лиге чемпионов, берет верх над португальской "Брагой" в Молдове - 2:0. Уже 24 февраля определятся все участники следующего раунда.
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