Зимние Игры пройдут с 4 по 13 марта. Наши спортсмены выступят в двух видах спорта - это биатлон и лыжные гонки. В то же время в Пекине стартовала эстафета Паралимпийского огня. Торжественная церемония прошла в парке "Храма неба" на юге столицы Поднебесной. Накануне в Великобритании (а именно там зародилось паралимпийское движение) зажгли огонь и два британских факелоносца-паралимпийца начали эстафету. Виртуально ее отправили из Лондона в Пекин. Эстафета огня пройдет со 2 по 4 марта. В ней примут участие около 600 факелоносцев. В пятницу паралимпийский огонь будет зажжен на Национальном стадионе "Птичье гнездо". Это и ознаменует официальный старт Игр. Напомним, талисманом Паралимпиады станет маленький фонарик Сюэ Жун-Жун.