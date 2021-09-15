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Стартовала Лига чемпионов - Белтелерадиокомпания покажет все матчи главного клубного турнира Европы
К радости футбольных болельщиков - Белтелерадиокомпания показывает главный клубный турнир Европы, и даже мира! Групповой этап Лиги чемпионов стартовал накануне, и белорусские фанаты во вторник на спортивном канале в прямом эфире наблюдали за двумя яркими противостояниями. Сегодня, буквально несколько минут назад "Беларусь 5 интернет" завершил показ встречи из Турции, где местный "Бешикташ" принимал дортмундскую "Боруссию". Совсем скоро, в 22:00, вашему вниманию в прямом эфире на "Беларусь 5" будет предложен центральный матч игрового дня "Ливерпуль" - "Милан". Не пропустите! С завтрашнего дня также будут организованы трансляции и второго по значимости клубного турнира континента - Лиги Европы.
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