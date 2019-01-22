Стартовала продажа билетов на матч БАТЭ против лондонского "Арсенала"

Сегодня в Борисове и Минске стартовала продажа билетов для всех желающих на первый матч плей-офф Лиги Европы против лондонского "Арсенала". Игра пройдет 14 февраля на "Борисов-Арене". Цена квитков от 50 до 110 рублей.