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Стартовала продажа билетов на матч БАТЭ против лондонского "Арсенала"

Сегодня в Борисове и Минске стартовала продажа билетов для всех желающих на первый матч плей-офф Лиги Европы против лондонского "Арсенала". Игра пройдет 14 февраля на "Борисов-Арене". Цена квитков от 50 до 110 рублей.

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