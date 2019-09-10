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Стартовала соревновательная программа второго дня легкоатлетического противостояния Европа - США

На минском стадионе "Динамо" стартовала соревновательная программа второго дня легкоатлетического противостояния Европа - США. Восемь белорусов сегодня выступят в составе команды континента.

За кого будем болеть, знает мой коллега Андрей Козлов.

8 белорусов сегодня выступят за сборную Европы

Татьяна, как и обещал, мы не завершили здесь свою работу. И даже напротив, только сейчас на «Динамо» начинаются самые горячие минуты. Ведь вопросов относительно победителя уникальной матчевой встречи по легкой атлетике масса.

Кто же будет лучшим? Либо сборная Европы, в составе которой звезды белорусской легкой атлетики, и которая пока выигрывает по очкам у сборной США, либо американские спортсмены, которые в беговых дисциплинах безусловные топы. Но точно от проведения исторического матча выиграла страна-организатор. Об имиджевой стороне мы сегодня распросили председателя Федерации легкой атлетики Беларуси. Давайте послушаем вырезки из его интервью (видео).


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Открывают второй день матчевой встречи по легкой атлетики Европа - США девушки в метании молота.

Cоревнования начнутся в 19 часов. И уже в первой группе спортсменов в составе сборной Европы будем болеть за белоруску Анну Малыщик. Вообще, семь белорусов сегодня выступят в составе команды континента. Конечно же, и наша барьеристка Эльвира Герман, которая прекрасно знает, как побеждать на дорожках домашнего минского "Динамо". В июне уроженка Пинска стала чемпионкой ІІ Европейских игр.

В общем, ждем честной и самоотверженной борьбы. Болеем, безусловно, за справедливый спорт. Но симпатизируем нашим белорусским атлетам. Впереди много интересного.

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