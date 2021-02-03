3.73 BYN
Стартовали отборочные этапы "Золотой шайбы"
Эти юные белорусы мечтают стать настоящими звездами хоккея. На главной ледовой арене Гомельского региона состоялись городские соревнования "Золотая шайба" на призы Президентского спортивного клуба. На лед вышли детские и подростковые команды в дивизионе А из районов областного центра. Для них это шанс заявить о себе и попасть в специализированные учебно-спортивные учреждения по хоккею. Следующий шаг - областные соревнования. Победители получат право представлять свой регион на республиканском этапе.
Валерий Белый, тренер хоккейной команды Железнодорожного района г. Гомеля: "У нас цель - только первое место. Это нужно. Это важно. "Золотая шайба" помогает развитию спортивных качеств. Дальше из этих же детей могут попасть в команды, тренеры увидят этого ребенка и возьмут в команду. И, возможно, в скором времени в сборной Беларуси у нас будет еще одна звездочка".
История соревнованийнасчитывает более полувека. Первый турнир состоялся в 1964 году. Затем его проведение приостановили. Спортивную традицию возродили по инициативе Президента Беларуси Александра Лукашенко. В этом году "Золотая шайба" пройдет в 24-й раз.