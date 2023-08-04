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Стартовали первые соревнования II Игр стран СНГ

Самое долгожданное спортивное событие года в Беларуси - II Игры стран СНГ стартовали. Первыми в борьбу за медали вступили самые изящные спортсменки - гимнастки.

В столичном Дворце гимнастики прошла церемония открытия соревнований. Прямо сейчас судьи оценивают выступления в групповых упражнениях. Напомним, в этом виде соревнуются юниорки. В прямом эфире состязания показывает "Беларусь 5". Вслед на групповичками совсем скоро на ковре появятся личницы, в том числе и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Алина Горносько. Интерес к художественной гимнастике в нашей стране огромный. Тому подтверждение - полные трибуны комплекса. Кстати, вход на все соревнования II Игр стран СНГ свободный.

Всего же на 9 комплектов наград претендуют грации из десяти стран. Состязания по художественной гимнастике продлятся до 6 августа. В эти же даты здесь же пройдет еще один представительный старт - "Хрустальная роза".

Фото: БЕЛТА

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