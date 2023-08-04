Стартовали первые соревнования II Игр стран СНГ

В столичном Дворце гимнастики прошла церемония открытия соревнований. Прямо сейчас судьи оценивают выступления в групповых упражнениях. Напомним, в этом виде соревнуются юниорки. В прямом эфире состязания показывает "Беларусь 5". Вслед на групповичками совсем скоро на ковре появятся личницы, в том числе и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Алина Горносько. Интерес к художественной гимнастике в нашей стране огромный. Тому подтверждение - полные трибуны комплекса. Кстати, вход на все соревнования II Игр стран СНГ свободный.