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Стартовали первые соревнования Олимпиады в Токио
21.07.2021
09:49
Президент
Все
Чемпионат по колке дров среди журналистов - атмосфера соревнований и полезные лайфхаки от Президента
10 часов назад
Лукашенко: США продолжат давить на Европу экономически, потому что им не нужны конкуренты
11 часов назад
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
15 часов назад
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
06.11.2024
19:34
Политика
Все
Новый этап электоральной гонки - 7 ноября в Беларуси начался сбор подписей от граждан
15 часов назад
Избран руководящий состав Витебской областной комиссии по выборам Президента
06.11.2024
22:35
Для проведения президентских выборов в Беларуси сформировали 153 территориальные комиссии
06.11.2024
18:26
Избран руководящий состав Могилевской областной комиссии по выборам Президента
06.11.2024
17:59
Избран руководящий состав Витебской областной комиссии по выборам Президента
06.11.2024
13:30
Общество
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Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
10 часов назад
Активистки БСЖ Белтелерадиокомпании и МЧС пришли на помощь питомцам женщин в "Долине трех китов"
11 часов назад
7 Ноября в Беларуси стал праздником новостроек и доброй традицией созидания
13 часов назад
Невероятный спортивный накал на чемпионате по колке дров среди СМИ
14 часов назад
Экономика
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Что позволило Петербургскому тракторному заводу снизить импортную составляющую
16 часов назад
Когда в Беларуси появятся беспилотники отечественного производства?
06.11.2024
23:00
А вы знали о записи беседы? Зачем транскрибируют текст разговора клиента и оператора банка
06.11.2024
22:15
Есть ли в Беларуси высокотехнологичные производства?
06.11.2024
21:57
ВТБ (Беларусь) увеличивает кешбэк ко Всемирному дню шопинга
23 часа назад
В мире
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Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
12 часов назад
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
10 часов назад
Трамп заручился поддержкой 312 выборщиков, за Харрис проголосовали только 226 представителей штатов
11 часов назад
Спорт стал ближе - современную многофункциональную силовую площадку открыли в Шклове
13 часов назад
Регионы
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В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
В Парохонске открыли спорткомплекс в рамках проекта "Спорт для всех"
05.11.2024
17:20
В Боровлянах открыли новый кабинет МРТ
05.11.2024
15:52
Будет ли создана в Беларуси государственная программа качества, рассказал Владислав Татаринович
04.11.2024
15:09
Новый храм знаний: в Осиповичах открыли школу на более чем 1 тыс. мест
04.11.2024
14:40
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Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
19.09.2024
12:00
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18.09.2024
14:40
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21:23
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