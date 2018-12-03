Малая ледовая арена в Чижовке встречает юных хоккеистов. Сегодня стартует финальный этап городских соревнований "Золотая шайба". 9 команд сыграют по круговой системе, после чего лучшие две из каждой группы продолжат борьбу за медали. В финал республиканских соревнований пройдут не только победители минского этапа, но и серебряные призеры. Итак, торжественная церемония открытия турнира сегодня в 13:30, после чего будут сыграны три поединка.