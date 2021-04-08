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Стартует гандбольная Лига чемпионов

Гандбольная Лига чемпионов стартует в ближайшие двадцать минут. Белорусский флагман - "Мешков Брест" - примет украинский "Мотор" в рамках ответной игры 1/8 финала. Прямую трансляцию покажет "Беларусь 2" в 19:45. Напомним, неделей ранее гости были сильнее - 32:30.

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