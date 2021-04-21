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Стартуют первые полуфинальные матчи Кубка Беларуси по футболу
В 18:45 сыграют солигорский "Шахтер" и "Ислочь". Напомним, "горняки" - обладатели Суперкубка страны 2021 года и лидеры нынешнего чемпионата в Высшей лиге. А вот "волки" еще ни разу не выходили в финальную стадию розыгрыша Кубка. В 20:45 прозвучит свисток в поединке борисовского БАТЭ и жодинского "Торпедо-БелАЗ". "Борисовчане" - действующие обладатели трофея. Прямая трансляция этого противостояния - на телеканале "Беларусь 5". Ответные встречи намечены на 5 мая.
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