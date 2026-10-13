"Стать лучше, чем ты был вчера" - Екатерина Гагиева о периоде санкций и мотивации

Период политически мотивированных санкций конькобежцы пережили достойно. Серебряный призер чемпионата Европы в командном спринте Екатерина Гагиева в эксклюзивном интервью порассуждала, что за время "не допуска" к международным стартам в Беларуси подросла смена поколений, а некоторым представителям сборной удалось улучшить свои секунды.

Подчеркнем, что еще летом ISU разрешил атлетам участвовать в командных состязаниях в нейтральном статусе с сезона 26/27. Сейчас спортсмены находятся на финишной прямой по подготовке к новому соревновательному году.

Напомним, что прежде белорусы были допущены исключительно к олимпийской квалификации для Зимних игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

"У меня был и до этого стимул, даже когда мы на территории Беларуси бегали с россиянами. Стимул заключался в том, чтобы стать лучше, чем ты был вчера. Многие члены моей команды тоже показали себя", - отметила серебряный призер чемпионата Европы по конькобежному спорту в командном спринте.

Примечательно, что Екатерина Гагиева сейчас возвращается в большой спорт из декрета. Уже в конце месяца конькобежцы разыграют медали на чемпионате страны.