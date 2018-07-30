3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Статус белорусских игроков в Континентальной хоккейной лиге в августе может измениться
Пока они считаются легионерами. Новый главный тренер команды Андрей Сидоренко во время пресс-конференции рассказал о задачах, отношении к игрокам, которые отказываются выступать за сборную в пользу крупных контрактов с клубами КХЛ, и грядущей встрече с главным тренером минского "Динамо" Горди Дуайером.
По итогам майского чемпионата мира в Дании белорусы покинули элитный дивизион и в следующем году в Астане будут бороться за право вернуться в число сильнейших.
Контракт Сидоренко рассчитан на один год. Пролонгация зависит от того, поднимется ли команда в элиту. В национальном пресс-центре был и новый главный тренер молодежной сборной Беларуси. Перед Дмитрием Кравченко также задача вернуться в топ-дивизион.
В ноябре Беларусь планирует принять этап Евровызова. Матчи пройдут в Жлобине или Гомеле.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Минск прибыли мощи преподобных Евфросинии Полоцкой и Евфросинии Московской
Обсуждение смыслов и результатов масштабного форума по безопасности - в "Клубе редакторов"
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов