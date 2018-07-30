Статус белорусских игроков в Континентальной хоккейной лиге в августе может измениться

Пока они считаются легионерами. Новый главный тренер команды Андрей Сидоренко во время пресс-конференции рассказал о задачах, отношении к игрокам, которые отказываются выступать за сборную в пользу крупных контрактов с клубами КХЛ, и грядущей встрече с главным тренером минского "Динамо" Горди Дуайером.



По итогам майского чемпионата мира в Дании белорусы покинули элитный дивизион и в следующем году в Астане будут бороться за право вернуться в число сильнейших.

Контракт Сидоренко рассчитан на один год. Пролонгация зависит от того, поднимется ли команда в элиту. В национальном пресс-центре был и новый главный тренер молодежной сборной Беларуси. Перед Дмитрием Кравченко также задача вернуться в топ-дивизион.