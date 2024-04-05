Стайки в поисках новых звезд в белорусской борьбе: спортсмены и тренеры о первом соревновательном дне международного турнира

В поисках новых звезд в белорусской борьбе. Стайки в эти дни принимают международный турнир по вольной борьбе - открытые республиканские соревнования памяти сотрудников органов внутренних дел Александра и Анатолия Марковичей. За награды состязаются ребята от 11 до 15 лет, а конкуренцию хозяевам на ковре составляют спортсмены из разных регионов России и Кыргызстана. Для многих из них это и вовсе первый международный турнир в жизни. Подробности с первого дня соревнований - в репортаже Александра Якубовского.





Борьба детская, а страсти на ковре самые что ни на есть взрослые. Палитра эмоций - от радости побед до горечи неудач.

Сергей Мартынов, тренер по вольной борьбе СДЮШОР № 1 БФСО "Динамо" Гомельской области: Есть такие моменты, за которые ты одного должен похвалить, а другого поругать. Потому что дети разные, со своей психологией, характером.

Максимально погружены в процесс и тренеры, со своих рабочих мест дают ценные советы, а часто даже адресуют подсказки в движении. Ведь работа с подрастающим поколением - это всегда скрупулезный труд. Именно эти специалисты закладывают фундамент будущих побед на самых крупных международных соревнованиях, в том числе и Олимпийских играх.





Андрей Клепинин,тренер по вольной борьбе (Россия): Любой тренер в первую очередь психолог, потому что если тренер не найдет подход к ребенку, тогда не стоит работать. Чемпионами не рождаются - становятся.

Сегодня на ковер выходили юноши от 13 до 15 лет, многие из них уже успели получить ценный опыт. А те, кто постарше, закален "Лигой храбрых", в феврале этого года триумфатором которой стала команда Могилевской области. В ростере чемпионов и Макар Маркович, для него турнир в Стайках - особенный в календаре.





Макар Маркович, победитель юношеского борцовского турнира "Лига храбрых": Своего дедушку Сашу я не застал в живых, а он был чемпион мира и его брат чемпион Европы. На них я и равняюсь.

Несмотря на свой юный возраст, некоторые участники турнира в борьбе вот уже 10 лет. Однажды попробовав себя на ковре, продолжают двигаться к своей мечте.



