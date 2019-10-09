Стефано Пиоли - новый главный тренер "Милана"

53-летний итальянец подписал с командой контракт на два года. Предыдущим местом работы специалиста была "Фиорентина". Также в тренерской карьере есть именитые "Интер" и "Лацио". Накануне из "Милана" был уволен Марко Джампаоло. При нем клуб провел семь матчей в серии А, одержал три победы при четырех поражениях.



