В национальной баскетбольной ассоциации разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри установил сразу несколько громких рекордов, причем его клуб уступил "Бостону", 114:119. Карри набрал 391 очко в последних 10 матчах, что является рекордным показателем для игрока в возрасте 33+ в истории НБА. За неделю в активе Карри 3 матча с 10+ трехочковых попаданий. Ни один баскетболист в истории не забивал столько трижды или более раз за весь сезон.