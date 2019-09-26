Столичная команда по гребному слалому готовится к международному турниру в Латвии

В расписании школьников перед стартом - тренировки в режиме нон-стоп. Спортсмены на скорость преодолевают сложную дистанцию, в том числе на бурной воде. Этот вид спорта развивают в Минске активисты. Среди них - обладатель звания "Минчанин года" Дмитрий Головинский. Бывший спортсмен вместе с единомышленниками создал единственную детскую школу в стране. Инвентарь для занятий - лодки-каяки - изготавливают самостоятельно. А для более эффективных тренировок планируют создать в столице специальную трассу.