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Столичная команда по гребному слалому готовится к международному турниру в Латвии

В расписании школьников перед стартом - тренировки в режиме нон-стоп. Спортсмены на скорость преодолевают сложную дистанцию, в том числе на бурной воде. Этот вид спорта развивают в Минске активисты. Среди них - обладатель звания "Минчанин года" Дмитрий Головинский. Бывший спортсмен вместе с единомышленниками создал единственную детскую школу в стране. Инвентарь для занятий - лодки-каяки - изготавливают самостоятельно. А для более эффективных тренировок планируют создать в столице специальную трассу.

Сейчас в спортивной школе занимаются несколько десятков школьников. В их копилке - медали международных стартов.

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