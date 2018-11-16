Столичная "Юность" не оставляет шансов молодечненскому "Динамо" - 4:0

Лидер сезона столичная "Юность" не оставляет шансов в Молодечно местному "Динамо" - 4:0, благодаря чему с игрой в запасе отрывается в турнирной таблице от солигорского "Шахтера" на четыре балла, "горняки" накануне уступили "Неману" 2:5. А вот "зубры" пока идут на пятой строке, уход Артура Гавруса существенно повлиял на рисунок игры дружины Юрия Файкова.