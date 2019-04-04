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"Юность" победила в первом матче финальной серии Кубка Президента. Смотрите второй матч в 19:20
На своем льду команда Михаила Захарова в овертайме дожала гродненский "Неман" - 4:3. Победную шайбу забросил Станислав Лопачук. Отметим, по ходу матча "Юность" уступала со счетом 1:3. Второй поединок финальной серии пройдет сегодня на льду "Чижовка-Арены". Начало прямой трансляции на "Беларусь 5" в 19:20.
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