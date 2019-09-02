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"Юность" побеждает и во втором поединке группового раунда Лиги чемпионов

На "Чижовка-Арене" дружина Захарова сильней чешского хоккейного клуба "Тршинец" 2:0.

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