Столичная "Юность" с победы стартовала в первом матче нового сезона хоккейной Экстралиги

Столичный клуб в Солигорске победил местный "Шахтер" 4:2 . Решающую шайбу забросил Александр Кулаков. А вот для солигорского клуба это поражение стало первым в чемпионате.

Следующие поединки "Шахтера" и "Юности" пройдут завтра в гостях. "Горняки" встретятся в Гомеле с одноименной местной командой. Отметим, именно "Гомель" пока занимает первое место в турнирной таблице, а вот соперник минчан - жлобинский "Металлург", который пока находится на шестой позиции.