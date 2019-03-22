Столичная "Юность" вновь переиграла "Динамо-Молодечно"

Столичная "Юность" во втором матче полуфинальной серии плей-офф Экстралиги вновь переиграла "Динамо-Молодечно". Поединок на "Чижовка-Арене" завершился победой хозяев со счетом 4:1. Весомое преимущество в матче "Юность" обеспечила себе уже после первого периода, когда Жидких, Развадовский и Дрозд сделали счет 3:0. Во второй 20-минутке команды обменялись заброшенными шайбами, в третьей - счет остался неизменным. Следующий матч пройдет завтра в Молодечно. Прямая трансляция начнется на "Беларусь 5" в 14:40. Сегодня во втором матче полуфинальной серии гродненский «Неман» примет солигорский «Шахтер». Начало трансляции на "Беларусь 5" в 19:20. "Горняки" ведут в серии 1:0.