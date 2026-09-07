Столичное "Динамо" стартовало в новом регулярном чемпионате КХЛ

Краткий пересказ от ИИ

На льду "Минск-Арены" продолжается первый поединок в новом сезоне КХЛ. "Зубры" принимают нижегородское "Торпедо". Цели нашей команды неизменны - это победа в каждой конкретной встрече. А тактика на год - играть в активный атакующий хоккей. Расскажем, как проходит матч.

Есть такая добрая традиция на "Минск-Арене" - давать бело-синим особенный заряд энергии, мощный импульс, когда начинается новая история. Например, когда стартует регулярный чемпионат или плей-офф. Текущий поединок против нижегородского "Торпедо" не стал исключением. Состоялось яркое предматчевое шоу.

"Динамо" - флагман отечественного хоккея. Это народная команда. И данный статус легко подтвердить посещаемостью. В минувшем чемпионате зафиксировали 38 аншлагов. Верим, что эти цифры будут подтверждены и в нынешнем соревновательном году. На текущий сезон реализовано 9 тыс. абонементов.

Напомним, что "Минск-Арена" всего вмещает 15 тыс. зрителей. Естественно, первый матч собрал аншлаг. Но съемочная группа "Первого информационного" заглянула на сайт билетного оператора. Можем констатировать, что вообще на сентябрьские игры осталось ограниченное количество квитков, и 7 сентября все фанаты пришли посмотреть на обновленную команду.

"Команда просто супер. Мы видим, сколько людей. Мы верим в успех. Мы знаем, что так и будет. Сейчас команда суперсильная. "Динамо" выигрывает раз за разом. Это супер. Это настроение и это сила. "Динамо" - сила", - поделилась эмоциями девушка.

"Очень желаем победы, и чтобы сезон прошел также ярко, как и в прошлом", - добавила другая девушка.

"Не хватало энергетики, позитива, шума трибун и этих невероятных эмоций - очень сильно скучали по хоккею! Сегодня, я уверен, будет настоящий азарт, мощный взрыв и классный драйв. Всех поздравляю с открытием сезона!" - пожелал болельщик.

За лето белорусский клуб сильно изменился. Отныне Сергей Брылин - рулевой "столичных". Поменялся и ростер! Яркое белорусское трио - Виталий Пинчук, Егор Бориков, Вадим Мороз - улетели в "Нэшвилл" и "Юту" покорять НХЛ. А в совокупности дружина потеряла 11 человек. В то же время пополнили состав 8 игроков. При этом "минчанам" удалось сохранить ключевых, системообразующих хоккеистов. Например, Алекса Лиможа и Сэма Энаса.

Мы напомним, что в прошлом чемпионате американский нападающий повторил бомбардирский рекорд Никиты Гусева. Мы пообщались с форвардом на предмет того, насколько он настроен превзойти на текущий раз данное достижение.

Сэм Энас, нападающий ХК "Динамо-Минск":

"Мы готовы в первую очередь достичь большего как клуб. В этом году мы будем стремиться пройти дальше, чем в предыдущие два сезона. Для меня, честно, победы "Динамо" важнее, чем персональная статистика и очки. Именно на успехах команды мы сосредоточены. Что касается собственной результативности, то я всегда буду стараться совершенствоваться и становиться лучше. Но еще раз подчеркну, что я предпочел бы больше побед для "Динамо" и меньше очков для себя, если это потребуется. Я счастлив быть здесь".

Прямо сейчас цифры на табло - 3:3. Прямую трансляцию ведет телеканал "Беларусь 5".

Страна вновь живет хоккеем, и мы следим за первым поединком в новом сезоне КХЛ.