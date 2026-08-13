Столичное "Динамо" сыграет против "Шанхайских драконов" в рамках Кубка Минска

Народная команда возвращается на лед. Уже 13 августа болельщики смогут увидеть в деле свой любимый клуб. Столичное "Динамо" начинает выступление на домашнем Кубке Минска. Первым соперником "зубров" станут "Шанхайские драконы". Стартовое вбрасывание назначено на 19:00.

15 августа "бело-синие" выйдут на лед против магнитогорского "Металлурга".

Турнир примет столичная "Олимпик-Арена", и билеты на все матчи минского "Динамо" уже проданы. Лучшая команда трио сыграет в решающем поединке с победителем параллельной группы, где выступают "Сибирь", "Адмирал" и "Сочи". Финал пройдет 17 августа.