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Столичное "Динамо" победило футбольный клуб "Минск" 1:0
Столичное "Динамо" победило футбольный клуб "Минск" в домашнем матче 17-го тура чемпионата Беларуси 1:0. Единственный гол на счету экс-игрока "горожан" Ивана Бахара. "Динамо-Минск" на 6-й строке турнирной таблицы с 26 баллами. Команда Андрея Разина на 14-м месте. В активе 15 очков.
"Неман" сыграл вничью с "Витебском" на выезде 0:0. Таким образом, прервалась семиматчевая победная серия гродненцев. При этом дружина Игоря Ковалевича не пропускает уже пять встреч подряд. И находится на третьей строке таблицы. "Витебск" - десятый.
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