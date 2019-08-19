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"Динамо-Минск" проигрывает в 18-м туре чемпионата Беларуси по футболу

Столичное "Динамо" проигрывает в 18-м туре чемпионата страны по футболу и тем самым усложняет себе задачу завоевать медали по итогам сезона, 1:3 бело-синие в гостях уступают"Городее".Бело-синие упускают возможность подняться на 4 место. "Сахарники" закрепляются на 7-м.

Сегодня "Слуцк" примет "Шахтера" - начало игры в 18:00.

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