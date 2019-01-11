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Столичное "Динамо" проводит первый матч очередной выездной серии КХЛ

Столичное хоккейное "Динамо" в эти минуты проводит первый матч очередной выездной серии КХЛ: в Магнитогорске "зубры" проводят поединок против местного "Металлурга". Чем завершится противостояние, узнаете из прямой трансляции, которую сейчас ведет телеканал "Беларусь 5".

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