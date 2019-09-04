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Столичное "Динамо" сегодня сыграет с "Динамо" (Москва) в новом сезоне КХЛ

Столичное "Динамо" сегодня попробует добыть первую победу в новом сезоне КХЛ - зубры в Москве сразятся с местным "Динамо". Начало прямой трансляции поединка на "Беларусь 5" в 19:20.

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