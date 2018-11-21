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Столичное хоккейное "Динамо" сегодня сыграет против "Куньлуня"

Столичное хоккейное "Динамо" в поисках второй победы подряд в выездной серии сегодня сыграет против "Куньлуня". Старт прямой трансляции на "Беларусь 5" в 14:30.

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