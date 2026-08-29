"Столица" стала обладателем Суперкубка Беларуси по мини-футболу

29 августа в поединке за первый трофей нового сезона команда Александра Чибисова на площадке минского спорткомплекса "Уручье" одолела в овертайме оршанский "Витэн" с результатом 4:3.



После основного времени была ничья - 2:2, в самом начале овертайма команды обменялись забитыми мячами, а за 10 секунд до финальной сирены Сергей Лавор точным ударом принес победу "Столице".

На протяжении всей игры эмоции болельщиков зашкаливали. Как все было, смотрите в видео.