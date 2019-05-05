На этой неделе все внимание белорусов было приковано к важнейшим спортивным баталиям. Столица Казахстана впервые принимала чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе. Учитывая, сколько внимания уделяется в нашей стране этому виду спорта, цель на форуме была одна - завоевать путевку в элиту. Для этого нужно было занимать первое или второе место.



Много было разговоров про белорусскую сборную до старта первенства. Во-первых, базовый клуб национальной команды "Динамо-Минск" провалил сезон в КХЛ. Во-вторых, признанные лидеры: братья Костицыны, капитан Александр Павлович, снайперы Андрей Степанов и Дмитрий Буйницкий, голкипер Михаил Карнаухов и многие другие - травмировались. Главному тренеру Андрею Сидоренко пришлось буквально полностью перестраивать сборную по сравнению с той, что была год назад на планетарном первенстве в Дании.



В итоге в Казахстане выступали по большей части представители внутреннего первенства и наше будущее - молодое поколение хоккеистов. Всего было восемь дебютантов. И ребята справились! Спустя год мы снова в элитном дивизионе. За победами команды наблюдала съемочная группа "Главного эфира". Атмосферный репортаж Кристины Камыш о том, что окружало чемпионат, и о триумфе нашей дружины.







Столица Казахстана была готова к проведению чемпионата мира по хоккею в первом дивизионе полностью. Во-первых, страна не раз становилась площадкой крупных международных стартов.



Во-вторых, в Нур-Султане уже была построена "Барыс-Арена", которая считается одним из самых новых и современных стадионов в КХЛ. Спорткомплекс вмещает чуть больше одиннадцати с половиной тысяч зрителей. На матчи хозяйки чемпионата в среднем приходило по 7 000 человек. Как итог - лидерство по посещаемости на форуме у Казахстана. Беларусь вошла в тройку.



Билеты на поединки белорусской команды в среднем стоили от пятисот до тысячи тенге. То есть от трех до шести рублей. Непопулярной командой стала Венгрия. Но у нее была самая большая делегация на форуме - более пятисот фанатов.



Кто не доехал до Казахстана, тот мог следить за матчами чемпионата мира в прямых трансляциях. Первый дивизион был в эфире телеканалов не только стран-участниц. Интерес к турниру проявили Великобритания, Польша, Македония, Ирландия, Чехия, Босния и Герцеговина. В медиацентре постоянно кипела работа.



Из развлечений в холле на арене был стандартный хоккейный набор. Ростовые куклы, акробаты на ходулях и маскот форума - снежный барс по имени Барсик. Пользовался популярностью и фан-шоп чемпионата мира.



Продавали в фан-шопе джерси, майки, кепки, сувениры. Например, фирменную шайбу можно было приобрести за 13 белорусских рублей. По законодательству Республики Казахстан, запрещена продажа алкоголя на любых спортивных объектах. На "Барыс-Арене", которая принимает чемпионат мира в первом дивизионе по хоккею, не купишь ничего крепче кофе. Зато напитки с градусом, в том числе пенный, можно найти в специальной фан-зоне напротив комплекса. Чтобы болельщикам было удобно переходить дорогу, за несколько дней до старта форума возвели вот такую конструкцию. Приезжие фанаты, да и местные жители тоже называют ее «пивным мостом».







В фан-зоне можно было подкрепиться: предлагали фастфуд и выпечку. Средний чек - около 12 рублей. В местном кафе белорусские болельщики полюбили одно блюдо. Его название - "Александр Григорич" - было придумано задолго до чемпионата мира. Внутри пельменей - мятый картофель и лук фри.



Определить, сколько же фанатов поддерживало наших с трибун, оказалось очень просто. В одном из приложений для смартфонов для общения была создана группа "Белорусы на чемпионате мира в Нур-Султане". В ней фанаты делились советами, как быстрее добраться до "Барыс-Арены", и последними новостями. В этом сообществе - 156 человек.



В итоге, как оказалось, эта интернациональная пара как в воду глядела. Сборная Беларуси на турнире стартовала с трех побед. Парни Сидоренко справились с Литвой 4:3. Затем с Венгрией 3:1. Разобрались белорусы со Словенией, в составе которой был единственный представитель НХЛ на турнире Анже Копитар, 4:1. Нашей команде предстояло решать задачи в поединках с Казахстаном и Южной Кореей. Закрутка пошла в турнирной таблице, и обладатели путевок в элитный дивизион должны были определиться только в воскресенье. Но все решилось в субботу.



После того как сборная Литвы обыграла команду Южной Кореи, дружине Андрея Сидоренко нужно было взять только один балл, чтобы гарантировано вернуться в элиту. Наши парни это сделали, отыгравшись со счета 0:2. Шайбы Артема Демкова и Никиты Феоктистова. После 60 минут игры -паритет 2:2. Это овертайм, 1 балл и возвращение в элиту спустя год после вылета.



Сохранил такой счет голкипер Александр Осипков. Молодой вратарь продемонстрировал феноменальную игру в матче - 39 сейвов. В дополнительное время белорусы все же уступили. Быструю атаку завершил Аркадий Шестаков 3:2. Но главное, что выполнена цель на чемпионате мира. Сборная показала хороший хоккей. Наши ребята отдали все силы и эмоции.



Интересно, что из-за травм форум пропустили наши признанные лидеры. В Казахстане выступали по большей части представители внутреннего чемпионата и наше будущее - молодое поколение хоккеистов. Всего было восемь дебютантов.



Казахстан и Беларусь в следующем году сыграют в сильнейшем дивизионе. Чемпионат мира пройдет в Швейцарии - Цюрих и Лозанна примут форум.



