"Столица" обыграла "Дорожник" в первом туре чемпионата Беларуси по мини-футболу

"Столица" с разгромной победы над "Дорожником" стартовала в новом розыгрыше чемпионата страны по мини-футболу. Хозяева забили пять мячей в ворота соперника, в то время как гости смогли ответить лишь однажды. Лидерство после первого тура захватил ВРЗ, который сегодня со счетом 8:2 обыграл "Лиду".