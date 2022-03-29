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"Столица" обыгрывает "Динамо-БНТУ"в матче 23-го тура чемпионата страны по мини-футболу
"Столица" обыгрывает "Динамо-БНТУ" 5:3 в матче 23-го тура чемпионата страны по мини-футболу. В составе победителей дублем отметился Владимир Жигалко. Таким образом, "Столица" закрепилась на второй строчке турнирной таблицы, 52 балла. Лидирует по-прежнему ВРЗ - 56 очков, замыкает тройку сильнейших "Витэн" - 49 баллов.
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