3.80 BYN
2.79 BYN
3.20 BYN
"Столица" - первый финалист чемпионата Беларуси по мини-футболу
"Столица" впервые за три сезона сыграет в финале чемпионата Беларуси по мини-футболу. Клуб обеспечил себе как минимум серебряные награды, победив накануне "Минск" во втором экстра-тайме - 2:1. Книга оформил решающий матч. Чтобы шагнуть в решающий раунд, "Столице" понадобилось три встречи.
Соперником станет лучший в паре "УВД-Динамо" (Гродно) - ВРЗ (Гомель), где в серии до трех побед пока паритет - 1:1. Третья игра состоится сегодня в Гомеле, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5" начнется в 20:15.