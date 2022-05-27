"Столица" - первый финалист чемпионата Беларуси по мини-футболу

"Столица" впервые за три сезона сыграет в финале чемпионата Беларуси по мини-футболу. Клуб обеспечил себе как минимум серебряные награды, победив накануне "Минск" во втором экстра-тайме - 2:1. Книга оформил решающий матч. Чтобы шагнуть в решающий раунд, "Столице" понадобилось три встречи.