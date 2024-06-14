"Столица" стала шестикратным чемпионом Беларуси по мини-футболу

"Столица" - шестикратный чемпион Беларуси по мини-футболу. 13 июня в третьей игре финальной серии против ВРЗ в Гомеле дружина Александра Чибисова не оставила шансов местной команде - 6:2. Юрий Дубков - автор победного мяча. После этой виктории счет в серии стал 3:0 в пользу минчан. "Столица" защитила титул чемпиона Беларуси, выиграв первенство страны третий раз подряд.